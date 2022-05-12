Василий Уткин оценил слухи об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ
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Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слухи об уходе главы РПЛ Ашота Хачатурянца со своего поста.
«На этой неделе стало известно, что Ашот Хачатурянц, скорее всего, покинет пост президента Российской Премьер-Лиги. Мне представляется интерес к этому событию достаточно натянутым. Хачатурянц становился президентом РПЛ в совершенно другой ситуации, когда вся лига имела другие цели и задачи. Сейчас, когда мы не знаем, как будет выглядеть чемпионат в следующем году, сколько в нём будет участвовать команд, передоговориться придётся заново», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост президента Российской Премьер-Лиги по окончании сезона-2021/2022.
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