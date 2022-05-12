Василий Уткин оценил слухи об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слухи об уходе главы РПЛ Ашота Хачатурянца со своего поста.

«На этой неделе стало известно, что Ашот Хачатурянц, скорее всего, покинет пост президента Российской Премьер-Лиги. Мне представляется интерес к этому событию достаточно натянутым. Хачатурянц становился президентом РПЛ в совершенно другой ситуации, когда вся лига имела другие цели и задачи. Сейчас, когда мы не знаем, как будет выглядеть чемпионат в следующем году, сколько в нём будет участвовать команд, передоговориться придётся заново», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост президента Российской Премьер-Лиги по окончании сезона-2021/2022.