«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» в лондонском дерби благодаря дублю Кейна

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках перенесённого матча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу – 3:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте пенальти реализовал нападающий Гарри Кейн. На 33-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Арсенала» Роб Холдинг.



На 37-й минуте Кейн оформил дубль, голевой пас отдал Родриго Бентанкур. На 47-й минуте форвард Сон Хын Мин довёл счёт до разгромного.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крис Кавана. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.



После 36 туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Канониры» набрали 66 очков. «Тоттенхэм» с 65 очками идёт следом за «Арсеналом» в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у которого 89 очков.