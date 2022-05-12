Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» в лондонском дерби благодаря дублю Кейна

«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» в лондонском дерби благодаря дублю Кейна
Комментарии

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках перенесённого матча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу – 3:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте пенальти реализовал нападающий Гарри Кейн. На 33-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Арсенала» Роб Холдинг.

На 37-й минуте Кейн оформил дубль, голевой пас отдал Родриго Бентанкур. На 47-й минуте форвард Сон Хын Мин довёл счёт до разгромного.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крис Кавана. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.

После 36 туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Канониры» набрали 66 очков. «Тоттенхэм» с 65 очками идёт следом за «Арсеналом» в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у которого 89 очков.

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
12 мая 2022, четверг. 21:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Кейн – 22' (пен)   2:0 Кейн – 37'   3:0 Мин – 47'
Удаления: нет / Холдинг – 33'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022