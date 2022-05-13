Бакаев: в матче с «Енисеем» забил не всё. Реализацию приберёг для «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от финала Кубка России с «Динамо».

«Для меня игра с «Енисеем» могла сложиться лучше, много моментов не забил. Хороший счёт, главное, что прошли в финал. Реализацию приберёг для «Зенита». Не думал, что смогу провести 100 игр за «Спартак» — надеюсь, что болельщики будут вспоминать меня хорошим словом. В такой непростой сезон Кубок — это реабилитация для всех нас. Если выиграем Кубок — как бы мы ни сыграли в чемпионате, можно будет сказать, что достойно провели этот год.

Отец подмечал, что с «Динамо» у меня особенно хорошо получается всегда играть. Надеюсь, что и в самом важном матче всё сложится хорошо. Их матч с «Аланией» не смотрел, у нас тренировка была», — сказал Бакаев в интервью пресс-службе московского клуба.