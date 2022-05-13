Антонио Конте: «Тоттенхэм» остался в гонке за место в ЛЧ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал результат перенесённого матча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Арсеналом» (3:0).

«Потрясающая атмосфера. Мы должны поблагодарить наших болельщиков. Они были невероятны. Мы отплатили им хорошей победой. Мы выиграли важное дерби и приблизились к «Арсеналу» в турнирной таблице.

Теперь нам нужно очень хорошо восстановиться, потому что в воскресенье мы будем играть против «Бёрнли». Я сказал игрокам, что радоваться и праздновать правильно, но в то же время нужно думать о воскресенье, иначе эта победа не будет иметь значения. Важнее всего было набрать три очка. Благодаря этому мы остались в гонке за место в Лиге чемпионов», — цитирует Конте BBC.

После 36 туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Канониры» набрали 66 очков. «Тоттенхэм» с 65 очками идёт следом за «Арсеналом» в таблице.