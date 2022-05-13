Пике — о Месси: для «Барселоны» он был как бог

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Лионеле Месси.
«Месси с отрывом был важнейшим игроком «Барселоны» во времена Гвардиолы. Я всегда говорил, что Лео нужен, чтобы брать трофеи. Он был ключевым игроком той команды. Для меня Месси — лучший футболист в истории.
Было бы здорово, если бы он остался в «Барсе» до конца карьеры. Но я могу понять, что случилось. Из-за предыдущего президента и его методов управления у клуба были огромные экономические проблемы. Но всё-таки подобные вещи случаются. Для «Барселоны» и болельщиков Месси был как бог», — цитирует Пике AS.
Напомним, что Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. В текущем сезоне аргентинский нападающий в 32 матчах во всех турнирах забил 9 голов, а также отдал 13 результативных передач.
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