«Ливерпуль» планирует подписать одного из лучших игроков «Ромы»

«Ливерпуль» продолжает следить за молодой звездой «Ромы» Николо Дзаньоло.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, если 22-летний игрок не согласится на продление, то «скаузеры» будут делать всё, чтобы подписать молодого таланта. «Рома» хочет получить за своего полузащитника порядка €65-70 млн.

Ранее сообщалось, что «Рома» намерена продлить соглашение с Дзаньоло, рассчитанное до 2024 года. Но игрок может повременить с решением, учитывая интерес со стороны других клубов.



Николо выступает за «Рому» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 33 млн. В этом сезоне Дзаньоло провёл 24 матча в итальянской Серии А, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Cообщалось о том, что туринский «Ювентус» определил Дзаньоло в качестве главной цели на летнее трансферное окно.