«Ливерпуль» планирует подписать одного из лучших игроков «Ромы»

«Ливерпуль» продолжает следить за молодой звездой «Ромы» Николо Дзаньоло.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, если 22-летний игрок не согласится на продление, то «скаузеры» будут делать всё, чтобы подписать молодого таланта. «Рома» хочет получить за своего полузащитника порядка €65-70 млн.
Ранее сообщалось, что «Рома» намерена продлить соглашение с Дзаньоло, рассчитанное до 2024 года. Но игрок может повременить с решением, учитывая интерес со стороны других клубов.
Николо выступает за «Рому» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 33 млн. В этом сезоне Дзаньоло провёл 24 матча в итальянской Серии А, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Cообщалось о том, что туринский «Ювентус» определил Дзаньоло в качестве главной цели на летнее трансферное окно.
- 13 мая 2022
-
08:30
-
08:17
-
08:04
-
06:21
-
05:59
-
05:52
-
05:33
-
04:57
-
04:01
-
03:55
-
03:40
-
03:12
-
02:53
-
02:12
-
02:12
-
01:48
-
01:39
-
01:26
-
01:20
-
00:49
-
00:47
-
00:34
-
00:32
-
00:20
-
00:18
- 12 мая 2022
-
23:57
-
23:48
-
23:45
-
23:40
-
23:35
-
23:23
-
23:18
-
23:07
-
23:05
-
22:56