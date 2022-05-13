«Ньюкасл» хочет усилить состав нападающим сборной Англии

Нападающий «Эвертона» и сборной Англии Доминик Калверт-Льюин входит в сферу интересов «Ньюкасла». «Сороки» готовы заплатить за переход 25-летнего футболиста € 35 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Калверт-Льюин перешёл в «Эвертон» в 2016 году. В 14 матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) на счету нападающего три забитых мяча и одна результативная передача.
Соглашение между Калвертом-Льюином и «Эвертоном» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 42 млн.
Ранее сообщалось, что нападающим интересуется лондонский «Арсенал», который ищет замену Александру Ляказетту. Французский форвард должен покинуть команду в конце текущего сезона в качестве свободного агента.
На счету Калверта-Льюина 11 матчей в составе сборной Англии.
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