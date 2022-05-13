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Кирилл Дементьев прокомментирует матч чемпионата Кипра

Кирилл Дементьев прокомментирует матч чемпионата Кипра
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Телекомментатор Кирилл Дементьев получил предложение от вещателя отработать матч плей-офф чемпионата Кипра «Арис» — «Аполлон», который состоится 15 мая в Лимасоле.

Дементьев приедет на матч, а его комментарий будет доступен на ресурсах основного кипрского вещателя Cytavision, который откроет дополнительный русскоязычный стрим к трансляции. За пределами Кипра матч будет доступен подписчикам Eleven. Сообщается, что инициатором приглашения Дементьева выступил «Арис».

По мнению руководства «Ариса», подобное сотрудничество основного вещателя с российскими комментаторами благоприятно скажется на формировании русскоязычного комьюнити клуба.

«Мы сделали очередной шаг для удобства нашей аудитории, проживающей на Кипре и за его пределами. Среди наших болельщиков становится больше тех, кто говорит или понимает русский язык. Если появляется выбор между греческим и русским, то часть болельщиков выберет второй вариант, таким образом, они больше узнают о любимой команде и испытают самые искренние эмоции. Тем более сейчас, когда мы проводим решающие матчи в борьбе за еврокубки», — сказал директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев.

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