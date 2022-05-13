Пауло Дибала близок к переходу в «Интер», клуб предложил ему длительный контракт

Миланский «Интер» заинтересован в подписании нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы в качестве свободного агента предстоящим летом. Клуб предлагает аргентинскому футболисту контракт на три года с зарплатой в € 7 млн за сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта проведёт встречу с представителем Дибалы в ближайшие дни.



Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов сделать Дибалу самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю клуба. Если Дибала согласится заключить контракт с «сороками», он будет получать более £ 200 тыс. (около € 240 тыс.) в неделю. В услугах Дибалы также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», однако «Ньюкасл» рассчитывает выиграть гонку.



Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.