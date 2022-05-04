La Gazzetta dello Sport: Пауло Дибала согласился на переход в «Интер»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала согласился на переход в миланский «Интер». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, миланский клуб провёл переговоры с представителями форварда. Аргентинец подпишет летом четырёхлетний контракт с клубом.
Ранее стало известно, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с аргентинским нападающим. Туринский клуб предлагал 28-летнему форварду контракт с зарплатой € 6-7 млн за сезон, отозвав предложение на € 11 млн. Пауло Дибала остался недоволен таким предложением и решил покинуть команду свободным агентом по окончании нынешнего сезона.
В этом сезоне Пауло Дибала провел 35 матчей, забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач. Он перешёл в «Ювентус» в 2015 году из «Палермо».
«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии:
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