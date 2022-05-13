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«Бетис» хочет подписать длительный контракт с воспитанником «Барселоны»

«Бетис» хочет подписать длительный контракт с воспитанником «Барселоны»
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«Бетис» намерен подписать новое длительное соглашение с защитником Марком Бартрой. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, севильский клуб предлагает 31-летнему футболисту соглашение по схеме «2+1». Действующий контракт Бартры с командой истекает в конце следующего сезона.

Напомним, Бартра является воспитанником «Барселоны». Он покинул каталонцев в 2016 году, перейдя в дортмундскую «Боруссию». В январе 2018 года Бартра перешёл в «Бетис».

В нынешнем сезоне Бартра в 31 матче во всех турнирах забил два гола.

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