«Бетис» хочет подписать длительный контракт с воспитанником «Барселоны»
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«Бетис» намерен подписать новое длительное соглашение с защитником Марком Бартрой. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
По сведениям источника, севильский клуб предлагает 31-летнему футболисту соглашение по схеме «2+1». Действующий контракт Бартры с командой истекает в конце следующего сезона.
Напомним, Бартра является воспитанником «Барселоны». Он покинул каталонцев в 2016 году, перейдя в дортмундскую «Боруссию». В январе 2018 года Бартра перешёл в «Бетис».
В нынешнем сезоне Бартра в 31 матче во всех турнирах забил два гола.
Видеообзор. «Бетис» разгромно обыграл «Валенсию». Денис Черышев вышел на замену:
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