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«Спартак» будет хозяином финала Кубка России с «Динамо»

«Спартак» будет хозяином финала Кубка России с «Динамо»
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Московский «Спартак» выбран хозяином предстоящего финала Кубка России с «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба турнира в телеграм-канале.

Напомним, встреча между двумя московскими командами состоится в столичных «Лужниках» 29 мая. Начало матча — в 17:00 мск.

В 1/8 финала Кубка России «Спартак» разгромил краснодарскую «Кубань» (6:1), затем в четвертьфинале обыграл московский ЦСКА (1:0), а в полуфинале был сильнее красноярского «Енисея (3:0). Подопечные Паоло Ваноли начали турнир с 1/8 финала, так как были участниками еврокубков.

«Динамо» на групповом этапе Кубка России победило ставропольское «Динамо» (6:0) и «Оренбург» (3:0). В 1/8 финала команда Сандро Шварца прошла «Нижний Новгород» (3:0), а в четвертьфинале — калининградскую «Балтику» в серии пенальти. В полуфинале «Динамо» оказалось сильнее «Алании» (3:0).

«Спартак» должен был забивать «самой играющей команде» 7-8 голов. Кубок останется в Москве «Спартак» должен был забивать «самой играющей команде» 7-8 голов. Кубок останется в Москве
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