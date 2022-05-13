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«Наполи» и «Лацио» заинтересованы в подписании нападающего «ПСЖ»

«Наполи» и «Лацио» заинтересованы в подписании нападающего «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди входит в сферу интересов двух итальянских клубов. Речь идёт о «Наполи» и «Лацио». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

29-летний Икарди выступает за французскую команду с 2019 года. Тогда парижане арендовали форварда у миланского «Интера» на сезон, а затем выкупили на него права за € 50 млн.

В нынешнем сезоне Икарди в 30 матчах во всех турнирах забил пять голов. Его соглашение с действующим чемпионом Франции истекает в 2024 году. Рыночная стоимость аргентинского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 28 млн.

В 2013 году Икарди дебютировал в составе сборной Аргентины. С тех пор нападающий в восьми матчах отметился одним голом и одной результативной передачей.

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