Куартараро встретился с Неймаром, Мбаппе и другими игроками ПСЖ. Фото

Действующий чемпион MotoGP, французский мотогонщик Фабио Куартараро посетил стадион «ПСЖ», где посмотрел на тренировку парижан и пообщался со многими футболистами.

Фото: motogp.com

Фото: motogp.com

Фото: motogp.com

В общем зачёте пилотов MotoGP нынешнего сезона Куартараро занимает первое место, имея в активе 89 очков после шести этапов. В конце апреля «Пари Сен-Жермен» в рамках 34-го тура французской Лиги 1 сыграл вничью с «Лансом» (1:1), что позволило клубу досрочно стать чемпионом Франции. Парижане взяли 10-й титул в истории.



Напомним, с 14 по 15 мая состоится Гран-при Франции. Не так давно Куартараро рассказал о возможности продления контракта с командой. Ранее сообщалось, что он близок к продлению соглашения до конца 2024 года.