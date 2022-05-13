КДК РФС оставил в силе дисквалификацию Сандро Шварца после матча «Динамо» с «Крыльями»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении, которое было принято по итогам матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Динамо» (5:2).
«Появление на футбольном поле постороннего лица Шварца — 20 тыс. рублей. Получили рапорт от судьи Казарцева. Установили, что в действиях Шварца была конфронтация в отношении судьи, но без ненормативной лексики. КДК решил не применять дисквалификации. Красная карточка не отменена. Шварц автоматически пропустит одну игру.
«Динамо» за неподобающее поведение в матче оштрафовано на 100 тыс. рублей. Болельщиками «Динамо» было использовано два файера — штраф 20 тыс. рублей.
За массовое появление болельщиков «Крыльев» (2 человека и больше — массовое появление) и необеспечение безопасности «Крылья» оштрафованы на 100 тыс. рублей. Болельщики были вовремя остановлены, были составлены протоколы», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 13 мая 2022
-
14:40
-
14:38
-
14:36
-
14:32
-
14:30
-
14:29
-
14:23
-
14:09
-
14:02
-
13:56
-
13:40
-
13:30
-
13:18
-
13:08
-
13:04
-
13:02
-
12:31
-
12:30
-
12:20
-
12:09
-
12:09
-
12:06
-
12:01
-
11:59
-
11:50
-
11:33
-
11:31
-
11:26
-
11:23
-
11:18
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
10:44
-
10:22