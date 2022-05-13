КДК РФС оставил в силе дисквалификацию Сандро Шварца после матча «Динамо» с «Крыльями»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении, которое было принято по итогам матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Динамо» (5:2).

«Появление на футбольном поле постороннего лица Шварца — 20 тыс. рублей. Получили рапорт от судьи Казарцева. Установили, что в действиях Шварца была конфронтация в отношении судьи, но без ненормативной лексики. КДК решил не применять дисквалификации. Красная карточка не отменена. Шварц автоматически пропустит одну игру.

«Динамо» за неподобающее поведение в матче оштрафовано на 100 тыс. рублей. Болельщиками «Динамо» было использовано два файера — штраф 20 тыс. рублей.

За массовое появление болельщиков «Крыльев» (2 человека и больше — массовое появление) и необеспечение безопасности «Крылья» оштрафованы на 100 тыс. рублей. Болельщики были вовремя остановлены, были составлены протоколы», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.