«Сочи» — «Нижний Новгород»: Жоаозиньо помешал своей команде открыть счёт в игре

Сегодня, 13 мая, играется матч «Сочи» — «Нижний Новгород». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо помешал своей команде открыть счёт в игре. Нападающий «барсов» Маттео Кассьерра нанёс удар в створ ворот соперника, вратарь «Нижнего» Никита Гойло отразил его. На добивании первым оказался Артём Макарчук, который попал в створ ворот соперника, однако на пути мяча оказался Жоаозиньо, который не позволил южанам открыть счёт в игре.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (29) — на 11-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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