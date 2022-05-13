«Сочи» — «Нижний Новгород»: гости остались в меньшинстве

Сегодня, 13 мая, проходит матч «Сочи» — «Нижний Новгород». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

На 47-й минуте гости остались в меньшинстве — за получение второй жёлтой карточки был удалён Ричи Эннин. Канадец выставил локоть в борьбе за мяч и ударил защитника «барсов» Ванью Дркушича по лицу. Первое предупреждение Эннин получил на 45-й минуте.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На данный момент команды голов не забили — счёт в игре 0:0.



«Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (29) — на 11-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».