Клопп: я мог бы возглавить «Баварию» несколько раз, но даже не думал уйти из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что мог несколько раз возглавить «Баварию».
«Я мог бы возглавить «Баварию» несколько раз. Тогда я мог бы выиграть больше титулов в своей жизни, у меня был бы хороший шанс. Но я этого не сделал. У меня был контракт с «Ливерпулем» и я даже не думал уходить. Мир не полон победителей. Надеюсь, мир полон старателей. Я стараюсь и иногда побеждаю вместе с другими людьми. Я доволен этим», — цитирует Клоппа IMiaSanMia в социальных сетях.
«Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити» (86). В 33-м туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» переиграл «Астон Виллу» (2:1).
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