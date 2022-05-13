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Клопп: я мог бы возглавить «Баварию» несколько раз, но даже не думал уйти из «Ливерпуля»

Клопп: я мог бы возглавить «Баварию» несколько раз, но даже не думал уйти из «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что мог несколько раз возглавить «Баварию».

«Я мог бы возглавить «Баварию» несколько раз. Тогда я мог бы выиграть больше титулов в своей жизни, у меня был бы хороший шанс. Но я этого не сделал. У меня был контракт с «Ливерпулем» и я даже не думал уходить. Мир не полон победителей. Надеюсь, мир полон старателей. Я стараюсь и иногда побеждаю вместе с другими людьми. Я доволен этим», — цитирует Клоппа IMiaSanMia в социальных сетях.

«Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити» (86). В 33-м туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» переиграл «Астон Виллу» (2:1).

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