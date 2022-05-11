«Это было грандиозное выступление». Клопп — о победе «Ливерпуля» в матче с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Астон Виллой» (2:1).
«Не думаю, что в выездных матчах с «Астон Виллой» бывает легко. Это команда высокого уровня. Они оказывали на нас серьёзное давление. Соперник был действительно хорош, и нам нужно было время, чтобы вернуться в игру, но мы сумели это сделать. Я очень горжусь командой. Это было грандиозное выступление», — приводит слова Клоппа BBC.
«Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (43) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити» (86).
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