В «Нижнем» оценили ничью в матче с «Сочи». Команда играла в меньшинстве с 46-й минуты

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0).



«Хочу отметить самоотверженность и самоотдачу игроков, а также отмечу поддержку наших болельщиков, которые приехали поддержать команду: их было слышно на стадионе и они оказали максимально возможную поддержку команде», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



«Сочи» набрал 53 очка в 29 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (30) — на 11-м месте. «Динамо» (52) сыграло на одну игру меньше южан.



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