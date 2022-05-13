В «Нижнем» оценили ничью в матче с «Сочи». Команда играла в меньшинстве с 46-й минуты

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0).
«Хочу отметить самоотверженность и самоотдачу игроков, а также отмечу поддержку наших болельщиков, которые приехали поддержать команду: их было слышно на стадионе и они оказали максимально возможную поддержку команде», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Сочи» набрал 53 очка в 29 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (30) — на 11-м месте. «Динамо» (52) сыграло на одну игру меньше южан.
Подопечные Владимира Федотова гарантировали себе место в топ-3 чемпионата России и впервые в истории стали медалистами первенства.
- 13 мая 2022
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