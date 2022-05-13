«Сочи» не проигрывает 7 матчей подряд

Сегодня, 13 мая, проходил матч «Сочи» — «Нижний Новгород». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи, команды победителя не выявили — 0:0.



Таким образом, «Сочи» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России. В предыдущие 7 матчей подопечные Владимира Федотова одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью.

Последнее поражение случилось 20 марта в игре 22-го тура против «Крыльев Советов» (2:3). «Сочи» набрал 53 очка в 29 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (30) — на 11-м месте. «Динамо» (52) провело на одну игру меньше южан.

Подопечные Владимира Федотова гарантировали себе место в топ-3 чемпионата России и впервые в истории стали медалистами первенства.