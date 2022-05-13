«Ваш болгарский перчик, особый сорт». Ивелин Попов попрощался с болельщиками «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов попрощался с болельщиками клуба. Ранее стало известно, что он подписал контракт с «Левски».
«Одним прекрасным словом я хочу поблагодарить все клубы, в которых играл, находясь в России 10 лет. Я горжусь тем, что смог достичь каждой цели, которая была поставлена руководством и тренерами. Я играл с фантастическими игроками, меня тренировали лучшие тренеры в России. Я играл перед полными трибунами и с мощной поддержкой болельщиков. Ваш болгарский перчик, особый сорт», — написал Попов в своих социальных сетях.
До этого болгарин выступал за «Ростов», в составе которого провёл 44 матча и забил девять мячей. Попов перешёл в ростовскую команду в январе 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. Контракт игрока с ростовским клубом действовал до лета 2021 года.
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