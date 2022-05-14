Каррагер — о Мане: он наиболее вероятный кандидат на «Золотой мяч» от АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре форварда «красных» Садио Мане.

«Любой клуб, который попытается забрать Мане этим летом, должен получить отказ. Садио — мой любимый игрок «Ливерпуля» при Клоппе. Его часто недооценивали. С января на него стали обращать внимание, хотя раньше концентрировались на Салахе. Ситуация изменилась.

Если Мане сохранит нынешнюю форму, то он может помочь «Ливерпулю» побороться за четыре трофея, включая игру с «Челси» за Кубок Англии на этих выходных. Думаю, что Мане — наиболее вероятный кандидат на «Золотой мяч» от АПЛ», — цитирует Каррагера Daily Mail.

В текущем сезоне Мане сыграл за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах, забив 23 гола, а также отдав 3 передачи.