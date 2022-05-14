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Каррагер — о Мане: он наиболее вероятный кандидат на «Золотой мяч» от АПЛ

Каррагер — о Мане: он наиболее вероятный кандидат на «Золотой мяч» от АПЛ
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре форварда «красных» Садио Мане.

«Любой клуб, который попытается забрать Мане этим летом, должен получить отказ. Садио — мой любимый игрок «Ливерпуля» при Клоппе. Его часто недооценивали. С января на него стали обращать внимание, хотя раньше концентрировались на Салахе. Ситуация изменилась.

Если Мане сохранит нынешнюю форму, то он может помочь «Ливерпулю» побороться за четыре трофея, включая игру с «Челси» за Кубок Англии на этих выходных. Думаю, что Мане — наиболее вероятный кандидат на «Золотой мяч» от АПЛ», — цитирует Каррагера Daily Mail.

В текущем сезоне Мане сыграл за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах, забив 23 гола, а также отдав 3 передачи.

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