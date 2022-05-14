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Ривалдо — о Холанде: многие годы он будет одним из лучших бомбардиров АПЛ

Ривалдо — о Холанде: многие годы он будет одним из лучших бомбардиров АПЛ
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Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо высказался об Эрлинге Холанде.

«После двух сезонов в «Боруссии» ни у кого больше не осталось сомнений в высочайшем уровне этого молодого игрока, который станет отличным оружием для атаки «Манчестер Сити» на следующий сезон. У него есть опыт игры в Лиге чемпионов, множество голов в чемпионате Германии и огромное желание бороться за титулы, так что его сотрудничество с «Сити» может стать очень успешным.

Его скорость, игра в завершении атак и мощный удар отлично сочетаются с английским футболом. Думаю, Холанд многие годы будет одним из лучших бомбардиров АПЛ и, следовательно, будет серьёзно претендовать на «Золотой мяч», — цитирует Ривалдо Manchester Evening News.

Напомним, что норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.

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