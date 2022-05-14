«Манчестер Юнайтед» может включить Марсьяля в сделку по Осимхену
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену, сообщает Areanapoli.
По данным источника, «Манчестер Юнайтед» готов включить в сделку по Осимхену своего нападающего Антони Марсьяля, который сейчас выступает за «Севилью» на правах аренды. При этом отмечается, что сам Марсьяль хочет остаться в Испании.
Действующий контракт нигерийского нападающего с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 30 матчей во всех турнирах. Он забил 17 голов и сделал 6 результативных передач. Он перешёл в итальянский клуб из французского «Лилля» в 2020 году.
Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Его контракт клубом рассчитан до 2025 года.
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