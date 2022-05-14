Клопп: Лига наций — одна из самых смехотворных идей в мировом футболе
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в УЕФА должны отказаться от Лиги наций.
«Лига наций – одна из самых смехотворных идей в мировом футболе. Игроки проводят более 70 матчей, но продолжают выходить на поле в Лиге наций, когда сезон уже закончился. Четыре, пять, шесть матчей за сборную. Я бы предпочел, чтобы УЕФА больше зарабатывал на финале Лиги чемпионов и отказался от Лиги наций. Это моё личное мнение», — цитирует Клоппа Daily Mail.
Лига наций основана УЕФА в 2018 году. Турнир проводится раз в два года и дает национальным командам дополнительную возможность выхода в финальную стадию чемпионата мира и Европы.
Напомним, что победителем первого розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии, а второго — Франция.
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