Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп: Лига наций — одна из самых смехотворных идей в мировом футболе

Клопп: Лига наций — одна из самых смехотворных идей в мировом футболе
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в УЕФА должны отказаться от Лиги наций.

«Лига наций – одна из самых смехотворных идей в мировом футболе. Игроки проводят более 70 матчей, но продолжают выходить на поле в Лиге наций, когда сезон уже закончился. Четыре, пять, шесть матчей за сборную. Я бы предпочел, чтобы УЕФА больше зарабатывал на финале Лиги чемпионов и отказался от Лиги наций. Это моё личное мнение», — цитирует Клоппа Daily Mail.

Лига наций основана УЕФА в 2018 году. Турнир проводится раз в два года и дает национальным командам дополнительную возможность выхода в финальную стадию чемпионата мира и Европы.

Напомним, что победителем первого розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии, а второго — Франция.

Новость по теме
Клопп: я несколько раз мог возглавить «Баварию», но даже не думал уйти из «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022