Гостевая форма «Ньюкасла» в сезоне-2022/2023 будет выполнена в цветах Саудовской Аравии

Комплект гостевой формы «Ньюкасл Юнайтед» на сезон-2022/2023 будет выполнен в цветах сборной Саудовской Аравии, сообщает The Guardian со ссылкой на Amnesty International.



По информации источника, гостевая форма английского клуба будет бело-зелёной. При этом домашний комплект экипировки останется традиционным — чёрно-белым.

Фото: Amnesty International

Напомним, Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) приобрёл около 80% акций «Ньюкасла» в прошлом году. В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Прежде главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли.



«Ньюкасл Юнайтед» в 36 матчах набрал 43 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

24 года в одном клубе! Главные футболисты-однолюбы в АПЛ