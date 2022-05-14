Гостевая форма «Ньюкасла» в сезоне-2022/2023 будет выполнена в цветах Саудовской Аравии

Комплект гостевой формы «Ньюкасл Юнайтед» на сезон-2022/2023 будет выполнен в цветах сборной Саудовской Аравии, сообщает The Guardian со ссылкой на Amnesty International.
По информации источника, гостевая форма английского клуба будет бело-зелёной. При этом домашний комплект экипировки останется традиционным — чёрно-белым.
Фото: Amnesty International
Напомним, Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) приобрёл около 80% акций «Ньюкасла» в прошлом году. В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Прежде главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли.
«Ньюкасл Юнайтед» в 36 матчах набрал 43 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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