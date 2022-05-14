Топ-5 спортивных видео в Клипах ВКонтакте за неделю
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Если вы без ума от спорта, включайте подборку роликов от «Чемпионата» ниже. Каждую неделю мы публикуем топ-5 самых просматриваемых спортивных видео в Клипах ВКонтакте.
На этот раз в подборку попали Илья Февралёв, Оля Черника, Луиза Нерчевская, Эльхан Салахов и Матвей Ионов.
А если не знаете, что такое Клипы ВКонтакте, рассказываем. Это бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Здесь можно вдохновиться спортивными достижениями авторов клипов, узнать что-то новое, посмеяться или просто позалипать на приятное. Попробуйте!
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