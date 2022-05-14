«Уфа» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 14 мая, состоится матч «Уфа» — «Арсенал». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на Центральном стадионе города Уфа. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Арсенал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов (оба — Москва). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



«Уфа» набрала 24 очка в 28 встречах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (23) — на 16-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».