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«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
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«Уфа» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Уфа» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 14 мая, состоится матч «Уфа» — «Арсенал». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на Центральном стадионе города Уфа. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов (оба — Москва). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

«Уфа» набрала 24 очка в 28 встречах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (23) — на 16-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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