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Тухель — о Клоппе: мастер казаться аутсайдером. Забавный парень, один из лучших в мире

Тухель — о Клоппе: мастер казаться аутсайдером. Забавный парень, один из лучших в мире
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Клопп — мастер казаться аутсайдером. Он может убедить вас, что он аутсайдер, он уже много раз так делал. Забавный парень, один из лучших в мире. Уже есть чувство, что вся Англия любит «Ливерпуль», — цитирует Тухеля ESPN.

«Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити» (86). В 33-м туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» переиграл «Астон Виллу» (2:1). «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в финале Кубка Англии сегодня, 14 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:45 мск.

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