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Заур Хапов: Гильерме — прошлое и настоящее «Локомотива», Худяков — будущее

Заур Хапов: Гильерме — прошлое и настоящее «Локомотива», Худяков — будущее
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Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов высказался о вратарях команды Маринато Гильерме и Данииле Худякове. Сегодня, 14 мая, «Локомотив» в матче 29-го тура РПЛ сыграл вничью с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 3:3.

«Мы — команда, которая решает большие задачи. Гильерме — прошлое и настоящее «Локомотива», а Даня Худяков — настоящее и будущее. Он при правильном отношении вырастет в сильного вратаря. Команде хорошо иметь двух сильных вратарей», — передаёт слова Хапова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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