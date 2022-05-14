Левандовски: сегодня была моя последняя игра за «Баварию», вероятно

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после матча 34-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом» (2:2) заявил, что, вероятно, в скором времени покинет команду.

«Вполне вероятно, что это была моя последняя игра за «Баварию». Не могу сказать на 100%, но такое вполне возможно. Мы хотим найти наилучшее решение для меня и для клуба», — цитирует Левандовского инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Левандовскому со стороны «Барселоны».



Нападающий выступает за «Баварию» с 2014 года. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.



В нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 50 голов и сделал семь результативных передач.