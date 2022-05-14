Агент Кухты рассказал о будущем нападающего в «Локомотиве»

Агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартинович высказался о будущем чешского форварда в московской команде.



«Я счастлив, что Яну удалось забить в матче с «Динамо». Могу ещё раз подтвердить: Кухта остаётся в «Локомотиве» на следующий сезон, у него всё отлично, его контракт с клубом рассчитан на четыре года», – цитирует Мартиновича «РБ Спорт».

В сегодняшнем матче с «Динамо» Ян Кухта сократил отставание хозяев в счёте на 65-й минуте. Гирано Керк низом выполнил пас на Кухту, и чешский форвард с середины поля совершил ускорение, убежал один на один с Антоном Шуниным и уверенно поразил левый нижний угол ворот.



«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».