Нападающий «Локомотива» Изидор покинул пресс-зону на костылях

Сегодня, 14 мая, проходил матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 шла на стадионе «РЖД Арена» в Москве, команды сильнейшего не выявили — 3:3.



Нападающий железнодорожников Вильсон Изидор покинул пресс-зону на костылях.

Ян Кухта сократил отставание хозяев в счёте на 65-й минуте. Гирано Керк низом выполнил пас на Кухту, и чешский форвард с середины поля совершил ускорение, убежал один на один с Антоном Шуниным и уверенно поразил левый нижний угол ворот.

«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».