«Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом», Черышев появился на 74-й минуте

Сегодня, 14 мая, в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне «Эспаньол» принимал «Валенсию». Встреча закончилась ничейным исходом — 1:1.

Счёт в матче на 37-й минуте открыл нападающий гостевой команды Макси Гомес с передачи Тьерри Коррея. На 45+2-й минуте Рауль де Томас сравнял счёт, установив окончательные цифры в игре — 1:1.

Отметим, что на 74-й минуте на поле появился российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, но результативными действиями не отметился.

«Валенсия» с 45 очками занимает в турнирной таблице чемпионата Испании 10-е место. «Эспаньол», набрав 41 очко, поднялся на 13-ю строчку. Лидером соревнований и действующим победителем турнира является мадридский «Реал» (84 очка в 36 матчах).