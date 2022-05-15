Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алькантара показал фото из раздевалки «Ливерпуля» после победы в Кубке Англии

Алькантара показал фото из раздевалки «Ливерпуля» после победы в Кубке Англии
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара опубликовал новую фотографию в соцсетях. Он показал, как игроки команды празднуют победу в Кубке Англии. В финале турнира красные в серии послематчевых пенальти обыграли «Челси».

«Мы — «Ливерпуль». Это значит больше. Победители Кубка Англии», — написал Алькантара.

Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Ливерпуля» (6:5).

Решающий пенальти реализовал защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас. У «Челси» промахнулись защитник Сесар Аспиликуэта и хавбек Мэйсон Маунт, чей удар отразил Алисон Бекер. Удар нападающего Садио Мане отразил вратарь «Челси» Эдуард Менди.

«Ливерпуль» сохраняет шансы на то, чтобы выиграть четыре трофея в нынешнем сезоне.

Новость по теме
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и стал победителем Кубка Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022