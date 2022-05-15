Пике рассказал об отношениях с игроками «Реала» при Моуринью

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что Жозе Моуринью заставлял игроков «Реала» и каталонского клуба ненавидеть друг друга.
«С тех пор, как он пришёл, он знал, что на поле они слабее нас. У нас точно была лучшая команда и даже отношения между игроками. Я помню, как ездил в сборную, и после игр с «Реалом» было тяжело, потому что Моуринью проникает в сознание игрока и говорит: «Эти ребята ненавидят тебя», и ты веришь в это.
Я подошёл к Касильясу в раздевалке сборной: «Привет, Икер», а он со мной не разговаривал. В то время я не знал этого, но дело было в тренере, он действительно знает, как залезть в голову», — цитирует Пике Goal.
Напомним, что Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
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