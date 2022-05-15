«Рома» нанесла 46 ударов в матче с «Венецией», забив лишь один мяч и сыграв вничью

В Риме (Италия) на стадионе «Олимпико» вчера, в субботу, 14 мая, состоялся матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором «Рома» принимала «Венецию». Встреча завершилась с ничейным счётом – 1:1, однако удивить многих мог даже не итоговый результат.

Футболистам «Ромы» в этой встрече удалось нанести в общей сложности 46 ударов в сторону ворот 37-летнего финского голкипера «Венеции» Ники Маенпяя, из которых 16 дошли до створа, а ещё три удара пришлись в каркас ворот. При этом римляне сумели сравнять счёт в матче лишь на 76-й минуте усилиями экс-форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова, при том что с 32-й минуты хозяева поля играли в большинстве.

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Таким образом, «Рома», набрав 60 очков в 37 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, а «Венеция» (26) замыкает таблицу, потеряв шансы на сохранение места в элитном дивизионе.