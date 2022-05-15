Салах пригласил отпраздновать победу в Кубке экс-игрока сборной Египта с диагнозом БАС

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пригласил бывшего игрока сборной Египта Моамена Закарию в раздевалку «Ливерпуля», отпраздновать победу в Кубке Англии. В 2020 году Моамену Закария поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Об этом сообщает Sport Bible.
Моамен Закария был специальным гостем Мохамеда Салаха. Закария когда-то считался одним из самых талантливых игроков Египта. Он выиграл три чемпионских титула у себя на родине.
34-летний форвард также провёл 12 матчей за национальную сборную Египта. Он сыграл свою последнюю игру на высшем уровне в 2018 году, и, к сожалению, в 2020 году ему поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). БАС — это нейродегенеративное заболевание, которое поражает мозг, и, является неизлечимым.
Болезнь тем не менее, не помешала игрокам «Ливерпуля» разделить радость с Закарией, как с одним из своих партнёров. Экс-игрок сборной держал трофей, пока Салах снимал всё это на видео.
- 15 мая 2022
-
12:20
-
12:12
-
12:11
-
12:07
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:27
-
11:24
-
11:10
-
11:06
-
11:01
-
11:00
-
10:53
-
10:46
-
10:46
-
10:39
-
10:30
-
10:27
-
10:21
-
10:09
-
10:07
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:31
-
07:02
-
05:54
-
05:33
-
04:32
-
04:30