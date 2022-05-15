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Салах пригласил отпраздновать победу в Кубке экс-игрока сборной Египта с диагнозом БАС

Салах пригласил отпраздновать победу в Кубке экс-игрока сборной Египта с диагнозом БАС
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пригласил бывшего игрока сборной Египта Моамена Закарию в раздевалку «Ливерпуля», отпраздновать победу в Кубке Англии. В 2020 году Моамену Закария поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Об этом сообщает Sport Bible.

Моамен Закария был специальным гостем Мохамеда Салаха. Закария когда-то считался одним из самых талантливых игроков Египта. Он выиграл три чемпионских титула у себя на родине.

34-летний форвард также провёл 12 матчей за национальную сборную Египта. Он сыграл свою последнюю игру на высшем уровне в 2018 году, и, к сожалению, в 2020 году ему поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). БАС — это нейродегенеративное заболевание, которое поражает мозг, и, является неизлечимым.

Болезнь тем не менее, не помешала игрокам «Ливерпуля» разделить радость с Закарией, как с одним из своих партнёров. Экс-игрок сборной держал трофей, пока Салах снимал всё это на видео.

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