Юлиан Нагельсман высказался о возможном уходе Роберта Левандовского из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился мнением о возможном уходе нападающего Роберта Левандовски из мюнхенского клуба.

«Это было бы потерей, но у него контракт до 2023 года.

Как отношусь к тому, что Левандовски не продлевает контракт? Это стимул в следующем сезоне искать нового нападающего, который позже сможет заменить Роберта», — приводит слова Нагельсмана в своём «твиттере» журналист Филипп Кесслер.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 50 мячей и сделал 7 результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски хочет перейти в «Барселону». Агент нападающего Пини Захави будет настаивать, чтобы «Бавария» продала его клиента.