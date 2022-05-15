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Юлиан Нагельсман высказался о возможном уходе Роберта Левандовского из «Баварии»

Юлиан Нагельсман высказался о возможном уходе Роберта Левандовского из «Баварии»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился мнением о возможном уходе нападающего Роберта Левандовски из мюнхенского клуба.

«Это было бы потерей, но у него контракт до 2023 года.

Как отношусь к тому, что Левандовски не продлевает контракт? Это стимул в следующем сезоне искать нового нападающего, который позже сможет заменить Роберта», — приводит слова Нагельсмана в своём «твиттере» журналист Филипп Кесслер.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 50 мячей и сделал 7 результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски хочет перейти в «Барселону». Агент нападающего Пини Захави будет настаивать, чтобы «Бавария» продала его клиента.

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