Игрок «МЮ» Джейдон Санчо заявил, что хочет начать новый сезон с чистого листа

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Мы хотим начать новый сезон с чистого листа. Придёт новый тренер. Мы с нетерпением ждём возможности познакомиться с его идеями и планами на игру команды.

Нужно мыслить позитивно. Моя карьера только начинается. Надеюсь, скоро она взлетит. Это был сложный сезон. Ты особенно осознаёшь это, когда являешься игроком «Манчестер Юнайтед», ведь этот клуб многого достиг за последние годы.

«МЮ» известен тем, что регулярно выигрывает трофеи и находится в числе лучших. Это был сложный сезон для всех нас, но я думаю, что мы должны снова продемонстрировать веру», – приводит слова Санчо официальный сайт «Манчестер Юнайтед».