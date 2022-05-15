Андрей Аршавин: как надо ответить на ролик «Спартака»? Мы уже ответили чемпионством
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал проморолик московского клуба к матчу 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом».
«Как мне промо «Спартака»? Нормально. Как надо ответить? Мы уже ответили чемпионством», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
«Зенит» после 28 туров чемпионата набрал 64 очка и досрочно обеспечил себе победу в национальном первенстве сезона-2021/2022. «Спартак» располагается на 10-м месте, набрав 37 очков. В первом круге этого сезона «Зенит» дома разгромил «Спартак» со счётом 7:1.
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