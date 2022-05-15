«Атлетико» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» примет «Севилью». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Севилья».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес. Ему будут помогать ассистенты Рауль Мартинес и Хосе Гарсия.
После 36 сыгранных туров «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Матрасники» набрали 67 очков. «Севилья» с 66 очками идёт в таблице следом за «Атлетико». Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у него 84 очка. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.
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