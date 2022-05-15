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Виктор Файзулин одним словом прокомментировал игру в матче «Спартака» и «Зенита»

Виктор Файзулин одним словом прокомментировал игру в матче «Спартака» и «Зенита»
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Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин прокомментировал ничейный результат команды в матче со «Спартаком» (1:1) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Игра — супер!» — сказал Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Первый гол в матче был забит на 49-й минуте – взятием ворот отметился нападающий «Спартака» Александр Соболев, который ударом головой замкнул передачу с фланга. На 90+3-й минуте «Зенит» сравнял счёт — Андрей Мостовой реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).

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