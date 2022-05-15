Сергей Семак прокомментировал ничью «Зенита» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Тяжело складывалась игра. По ходу игры в первом тайме контролировали мяч, во втором тайме пропустили быстрый гол. Дальше нужно было атаковать, вскрывать оборону, а «Спартак» хорошо пользовался зонами. Рад, что смогли добиться ничьей. Команда не остановилась, играли до финального свистка. Хорошо, что смогли не проиграть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).