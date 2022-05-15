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«Зенит» спасся от поражения на последних минутах матча со «Спартаком»

«Зенит» спасся от поражения на последних минутах матча со «Спартаком»
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Сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Первый гол в матче был забит на 49-й минуте – взятием ворот отметился нападающий «Спартака» Александр Соболев, который ударом головой замкнул передачу с фланга. На 90+3-й минуте «Зенит» сравнял счёт — Андрей Мостовой реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Соболев – 49'   1:1 Мостовой – 90+1' (пен)
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