Ваноли: «Спартаку» добавляло мотивации 1:7 от «Зенита» и 27 очков между нами в таблице

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал ничью в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
«Команду было легко готовить к этому матчу. Здесь всё прекрасно все понимали. Добавляло нам мотивации и унизительное поражение 1:7, и ролик «Зенита», и 27 очков в таблице между нами. Мы хотели доказать и показать, какого прогресса мы добились.
При подготовке к матчу мы хотели понять, на какой стадии нашей работы находимся. Мы играли против сильнейшей команды. Хотели сразиться с «Зенитом». Но буквально за несколько дней у нас выбыло три центральных защитника. Это добавляло сложности. Большая заслуга моих ребят. Я им всем благодарен. Мы прогрессируем в тактике», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).
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