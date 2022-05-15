Гендиректор «Спартака» — об игре с «Зенитом»: пенальти не было

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота команды в матче с «Зенитом» (1:1) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Думаю, что пенальти не было. Результат такой, какой есть», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Первый гол в матче был забит на 49-й минуте – взятием ворот отметился нападающий «Спартака» Александр Соболев, который ударом головой замкнул передачу с фланга. На 90+3-й минуте «Зенит» сравнял счёт — Андрей Мостовой реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).
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