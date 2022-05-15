Арбитр Федотов: «Спартак» мог бы задать вопрос, почему Иванов не позвал отменить пенальти

Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод с назначением пенальти на последних минутах матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:1).

«Это не пенальти. Селихов играл в мяч, а дальше было игровое столкновение с Ерохиным – Кукуян ошибся. Судье было бы проще засчитать гол, а не обниматься с Семаком. Он поторопился и дал свисток до удара Малкома. А «Спартак» мог бы задать вопрос, почему Иванов не полез в эпизод и не позвал Кукуяна отменить 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.



Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).