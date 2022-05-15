Жиго объяснил, почему не смог сыграть в стартовом составе в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго объяснил, почему начал матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:1) со скамейки запасных.

«Был ли я готов сыграть в старте? У меня были проблемы с семьёй и друзьями. В последние дни меня не было с командой. Я приехал только сегодня.



Конечно, я буду в России до финального матча в Кубке. Я вернулся. Для меня было важно быть с командой. Сейчас у нас есть ещё две игры: нам нужно сделать максимум, чтобы выиграть оставшиеся матчи!» — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте.